Джерело - Чемпіон.
У ніч із 27 на 28 листопада відбувся вечір боксу на малій арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку (США), де головним поєдинком було протистояння абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса та Джорджа Камбососа.
Лопес зазнав поразки. Камбосос став новим абсолютним чемпіоном світу.
Теофімо Лопес не погоджується з рішенням суддів.
"Я переміг цього вечора, і всі це знають. Рефері підняв мою руку, я виграв.
Мене не хвилює, хто що скаже, я переміг. Я не вірю, що це був рівний бій, я переміг із рахунком 10-2", - заявив Лопес.
"I won this fight" - Teófimo López 😮#LópezKambososJr pic.twitter.com/OTOfKkVl1N— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021