Американець прокоментував бій з Камбососом

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 27 на 28 листопада відбувся вечір боксу на малій арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку (США), де головним поєдинком було протистояння абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса та Джорджа Камбососа.

Лопес зазнав поразки. Камбосос став новим абсолютним чемпіоном світу.

Теофімо Лопес не погоджується з рішенням суддів.