Брюстер: Джошуа не розкрив свій потенціал у бою з Усиком

Британець Ентоні Джошуа у поєдинку проти Олександра Усика не повністю розкрив свій потенціал.

Про це заявив колишній чемпіон світу у надважкій вазі Леймон Брюстер в інтерв'ю QualityShot.

"Джошуа не розкрив свій потенціал у цьому бою. Він намагався відповісти навичками на навички. Але ти не можеш змагатися з таким хлопцем, як Усик, у плані майстерності. Необхідно використати зріст, вагу та міць, щоб побити його. Тобі потрібно застосувати весь арсенал.

Все просто: не можна грати в шахи, тому що ти добре поводишся зі слонами та кіньми. Ти повинен додати до рівняння ферзя. До того ж потрібно бути готовим принести в жертву свої пішаки", - сказав Брюстер.