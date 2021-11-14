Брюстер: Джошуа не розкрив свій потенціал у бою з Усиком

Джерело - QualityShot.
Британець Ентоні Джошуа у поєдинку проти Олександра Усика не повністю розкрив свій потенціал.
Про це заявив колишній чемпіон світу у надважкій вазі Леймон Брюстер в інтерв'ю QualityShot.
"Джошуа не розкрив свій потенціал у цьому бою. Він намагався відповісти навичками на навички. Але ти не можеш змагатися з таким хлопцем, як Усик, у плані майстерності. Необхідно використати зріст, вагу та міць, щоб побити його. Тобі потрібно застосувати весь арсенал.
Все просто: не можна грати в шахи, тому що ти добре поводишся зі слонами та кіньми. Ти повинен додати до рівняння ферзя. До того ж потрібно бути готовим принести в жертву свої пішаки", - сказав Брюстер.
Нагадаємо, українець здобув перемогу над Ей Джеєм одноголосним рішенням суддів із рахунком 117-112, 116-112, 115-113.
Раніше, Гірн назвав дату реваншу Усик - Джошуа.