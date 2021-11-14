Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик, який завершив кар'єру, не хотів би бути просто якимось середнячком у боксі.

Про це заявив ексбоксер.

"Питання, навіщо повертатися. Бути просто якимось середнячком не хочеться. Якщо я чемпіон світу, то хочу боксувати і бути чемпіоном світу. Я хочу перебувати в топі та сказати, що обов'язково буду чемпіоном. Просто треба реально подивитись на речі. Я завжди намагаюся ухвалювати рішення головою. Серцем мене туди тягне, я хочу до зали, спарингую. Мені здається, що я цілком можу.

Так, спочатку, коли я робив перерву в спарингах на рік, то потім, коли я вперше прийшов і встав у пару з боксером, а не просто порухатися, мені стало важко. Але форма повертається досить швидко, я не почуваюся руїною. Але сьогодні маю, мабуть, уже інші пріоритети. Мені це цікаво, я це роблю", - сказав Гвоздик.