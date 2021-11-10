Гірн не обговорював з Красюком умови реваншу Усик - Джошуа

Едді Гірн прокоментував реванш Усик - Джошуа

Промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Гірн ще не зустрічався з промоутером українського чемпіона-супертяжа за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усі (19-0, 13 КО), Олександром Красюком, щоб обговорити умови проведення реваншу між боксерами.

Про це він розповів в інтерв'ю iFL TV.

"Розмовляв з Алексом Красюком, ми з ним зустрінемося. У нас дуже завантажений графік, у нас буде десять шоу за сім тижнів у шести різних країнах, перше з яких пройде цими вихідними в Шеффілді. Я повинен знайти час, щоб ми з ним змогли зустрітися і все обговорити. Я все ще думаю, що реванш відбудеться наприкінці березня - на початку квітня, це найреальніший для цього час", - відзначив Гірн.

Раніше, Усик назвав дату реваншу з Джошуа.