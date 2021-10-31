Навіть Усику слід визнати: Тайсон назвав ім'я найсильнішого важковаговика світу

Джерело - Еспресо.
Американський боксер Майк Тайсон вважає лідером надважкого дивізіону британця Тайсона Ф'юрі.
Про це сказав сам легендарний спортсмен.
"Ф'юрі - лінійний чемпіон. Він той, хто здолав найсильніших бійців дивізіону. Він уособлення боксу в надважкій вазі. Він, а не хтось інший. І це не обговорюється. Навіть Усику треба це визнати", – сказав Тайсон.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).