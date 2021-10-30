Джерело - Чемпіон.
Василь Чеботар (до 63.5 кг) поступився у першій стадії змагань на Чемпіонаті світу-2021 у Сербії.
Українець, який представляє Молдову, поступився казаху Санаталі Толтаєву.
Чоботар програв одностайним рішенням суддів - 5:0.
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Джерело - Чемпіон.
Василь Чеботар (до 63.5 кг) поступився у першій стадії змагань на Чемпіонаті світу-2021 у Сербії.
Українець, який представляє Молдову, поступився казаху Санаталі Толтаєву.
Чоботар програв одностайним рішенням суддів - 5:0.