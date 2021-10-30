Українець поступився у першому раунді

Джерело - Чемпіон.

Василь Чеботар (до 63.5 кг) поступився у першій стадії змагань на Чемпіонаті світу-2021 у Сербії.

Українець, який представляє Молдову, поступився казаху Санаталі Толтаєву.

Чоботар програв одностайним рішенням суддів - 5:0.