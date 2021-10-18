Гірн: Джошуа - чемпіон, він не відступить, щоб дозволити Усику і Ф'юрі битися

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа хоче нокаутувавти українського чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Джошуа - чемпіон, навіщо відступати в сторону, щоб дозволити Усику і Ф'юрі битися. Все може скластися таким чином, що ми не зможемо зустрітися з переможцем. Так, нам обіцяють, що все буде прописано в контракті, але ми не знаємо, що станеться", - заявив промоутер.

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"Можливо, саме з цих причин Вайлдер не відступив свого часу, так як знав, що не отримає поєдинок з переможцем. Так що Джошуа не можна відступати. Все чого зараз хоче Ентоні, так це вирубати Усика. Він зараз повністю на цьому зосереджений", - сказав Гірн.