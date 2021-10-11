 Бронера заарештували за порушення порядку відбування умовного терміну | Бокс | Champion.com.ua
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Вчора 23:41 2088
Фенербахче може підписати нападника збірної України
Сьогодні 20:09 651
Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:57 3646
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 14:06 15969
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 11:38 21344 1
Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:50 2350
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:59 2465 2
Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:40 5637
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Вчора 21:13 1905
Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022
Вчора 19:54 1881
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою Андрій Твердохліб
Вчора 08:00 11367
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння Андрій Твердохліб
09.10.2021 22:13 760
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
09.10.2021 21:57 2022
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:43 2368
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:18 2194
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:57 840
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:22 556
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях Андрій Твердохліб
09.10.2021 13:07 1164
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії Valeriy Ruchka
09.10.2021 12:46 8416
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто Андрій Твердохліб
08.10.2021 20:15 1797
У Катарі футболіст забив гол із центра поля
У Катарі футболіст забив гол із центра поля Андрій Твердохліб
08.10.2021 19:02 1499
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан Андрій Твердохліб
08.10.2021 18:57 840
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1572
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1651
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 2271
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:39 Футбол Суркіс: Ми з братом переконували Ахметова взяти Шахтар 33
20:24 Футбол Перша ліга. Металіст розгромив Кремінь у 13 турі 233
20:09 Футбол Фенербахче може підписати нападника збірної України 651
19:55 Футбол Португалія - Люксембург: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 208
19:39 Футбол Перша ліга. Гірник-Спорт розгромив Оболонь у 13 турі 288
19:26 Футбол Греміо звільнив Сколарі 250
19:10 Футбол Тоттенгем знайшов нову заміну Кейну 328
18:57 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція 3646
18:55 Бокс Бронера заарештували за порушення порядку відбування умовного терміну 395
18:40 Футбол Англія - Угорщина: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 310
18:30 Пряма трансляція Бундесліга. Баєр - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 133
18:25 Футбол Мілан може підписати лідера Інтера 385
18:10 Футбол Барселона може підписати воротаря Гранади 227
18:05 Кіберспорт Два українці зіграють у верхній сітці найбільшого турніру по Dota 2 216
18:00 Пряма трансляція Ла Ліга. Барселона - Валенсія: онлайн-трансляція. LIVE 157
17:58 Єдиноборства У Києві відбудеться Гран-прі Ліги кулачних боїв Mahatch 288
17:55 Футбол Казахстан - Фінляндія: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 458
17:39 Інше Українець виграв чемпіонат Європи з шашок 1807
17:30 Пряма трансляція Ліга 1. Ліон - Монако: онлайн-трансляція. LIVE 157
17:25 Футбол Перша ліга. Альянс вирвав перемогу в Олімпіка у 13 турі 352
17:13 Футбол Україна - Фарерські острови: Де дивитися матч відбору до Євро-2023 (U-21) 306
17:00 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Рома: онлайн-трансляція. LIVE 187
16:56 Футбол ЛНЗ та Балкани здобули перемоги. Результати матчів 13 туру Другої ліги 378
16:39 Бокс Батько Ф'юрі назвав наступного суперника Тайсона 1074
16:30 Пряма трансляція Серія А. Емполі - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 215

Бронера заарештували за порушення порядку відбування умовного терміну

Сьогодні 18:55 395 0
Ексбоксер знову потрапив у скандальну ситуацію
Бронера заарештували за порушення порядку відбування умовного терміну
Фото Getty Images
#Бронер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон у чотирьох дивізіонах Едріен Бронер (34-4-1, 24 КО) був заарештований за порушення порядку відбування умовного засудження.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бронера доставили в поліцейське відділення в ніч з 9 на 10 жовтня. Його відпустили під заставу в розмірі 25 000 доларів.

Нагадаємо, в 2019 році Броунер визнав себе винним за звинуваченням у сексуальних домаганнях і незаконному обмеженні свободи.

У поточному році Бронер не з'явився на слухання справи про порушення умовного терміну в суді. В результаті був виданий ордер на арешт бійця, який пізніше був відкликаний.

Умовний вирок бійця був продовжений до квітня 2022 року. Крім того, він повинен був пройти інтенсивну програму амбулаторного лікування, але йому не вдалося вчасно пройти його.

Коментарі ()