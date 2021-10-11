Ексбоксер знову потрапив у скандальну ситуацію

Колишній чемпіон у чотирьох дивізіонах Едріен Бронер (34-4-1, 24 КО) був заарештований за порушення порядку відбування умовного засудження.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бронера доставили в поліцейське відділення в ніч з 9 на 10 жовтня. Його відпустили під заставу в розмірі 25 000 доларів.

Нагадаємо, в 2019 році Броунер визнав себе винним за звинуваченням у сексуальних домаганнях і незаконному обмеженні свободи.

У поточному році Бронер не з'явився на слухання справи про порушення умовного терміну в суді. В результаті був виданий ордер на арешт бійця, який пізніше був відкликаний.

Умовний вирок бійця був продовжений до квітня 2022 року. Крім того, він повинен був пройти інтенсивну програму амбулаторного лікування, але йому не вдалося вчасно пройти його.