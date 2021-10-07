Стало відомо, скільки раундів Гірн віддав Джошуа у бою з Усиком

Промоутер Едді Гірн чотири раунди віддав своєму клієнтові Ентоні Джошуа в чемпіонському бою з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"12 раундів - очевидна перемога, яка не викликала ні в кого сумніву. Коли ми піднімалися в ринг, Едді Гірн сказав: Три-чотири раунди, маючи на увазі, скільки Джошуа взяв раундів. Десь так. За моїми записками, було чотири раунди у Джошуа, хоча я завжди намагаюся надто об'єктивно судити. Але перемога була безапеляційною.

Потім, коли ми піднялися в ринг, я подивився глибоко в очі одному з супервайзерів, побачив там схвалення і вже зі спокійною душею очікував на офіційне оголошення результату", - сказав Красюк.