Стало відомо, скільки раундів Гірн віддав Джошуа у бою з Усиком

Джерело - Fightnews.
Промоутер Едді Гірн чотири раунди віддав своєму клієнтові Ентоні Джошуа в чемпіонському бою з українцем Олександром Усиком.
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.
"12 раундів - очевидна перемога, яка не викликала ні в кого сумніву. Коли ми піднімалися в ринг, Едді Гірн сказав: Три-чотири раунди, маючи на увазі, скільки Джошуа взяв раундів. Десь так. За моїми записками, було чотири раунди у Джошуа, хоча я завжди намагаюся надто об'єктивно судити. Але перемога була безапеляційною.
Потім, коли ми піднялися в ринг, я подивився глибоко в очі одному з супервайзерів, побачив там схвалення і вже зі спокійною душею очікував на офіційне оголошення результату", - сказав Красюк.
Відзначимо, що Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, відібравши пояси WBA, WBO, IBF і IBO, якими володів британець.
Раніше, Ф'юрі зголосився підготувати Джошуа до реваншу з Усиком.