Переможець бою Ф'юрі - Вайлдер вже знає свого нового суперника

Джерело - sport.ua.
Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер 9 жовтня проведуть бій за титул WBC суперважкої ваги, проте переможець заздалегідь знає свого наступного суперника.
Про це повідомляє Sky Sports.
Організація WBC затвердила Ділліана Вайта офіційним претендентом і зобов'язала Ф'юрі або Вайлдера далі битися саме з цим боксером.
Правда, існує можливість піти від цього бою, якщо переможець поєдинку Ф'юрі - Вайлдер зможе домовитися про бій за об'єднання титулів з Олександром Усиком.
Але це навряд чи станеться, оскільки Усику належить провести реванш проти Ентоні Джошуа.
Раніше, у контракті Ф'юрі і Вайлдера немає реваншу.