Переможець бою Ф'юрі - Вайлдер вже знає свого нового суперника

Вайт затверджений офіційним претендентом

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер 9 жовтня проведуть бій за титул WBC суперважкої ваги, проте переможець заздалегідь знає свого наступного суперника.

Про це повідомляє Sky Sports.

Організація WBC затвердила Ділліана Вайта офіційним претендентом і зобов'язала Ф'юрі або Вайлдера далі битися саме з цим боксером.

Правда, існує можливість піти від цього бою, якщо переможець поєдинку Ф'юрі - Вайлдер зможе домовитися про бій за об'єднання титулів з Олександром Усиком.

Але це навряд чи станеться, оскільки Усику належить провести реванш проти Ентоні Джошуа.

Раніше, у контракті Ф'юрі і Вайлдера немає реваншу.