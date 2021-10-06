Журналіст - про збільшення заробітку Усика: Не мільйони, а десятки мільйонів

У боксерській кар'єрі Олександра Усика чемпіонство може підвищити гонорари й вплинути на новий перерозподіл грошей.

Про це заявив спортивний журналіст і коментатор Дмитро Лазуткін.

"Український боксер отримав за поєдинок з Ентоні Джошуа трохи більше ніж 3 мільйонів фунтів, а Джошуа ж натомість мав 15 мільйонів фунтів.

Олександр Усик може претендувати на приблизно такі суми. Мовитиметься не про мільйони, а десятки мільйонів. Це принаймні у найближчій перспективі, якщо Усик здолає Джошуа.

Це історія більше про гроші, аніж про титули, відзнаки й статус. У Великій Британії поки що більш зрозуміло, як максимально заробити ці гроші, тому що це реванш. Для британців - це поєдинок місцевого улюбленця

Проводити поєдинок на НСК Олімпійський в Україні цілком вигідно. Цілком реально заповнити навіть доволі дешевими квитками у теплу пору року", - зазначив Лазуткін.