Ексчемпіон світу пояснив поразку Джошуа від Усика

Британському суперважковаговику Ентоні Джошуа буде важко повернути пояси WBA, WBO, IBF і IBO в реванші проти Олександра Усика.

Про це розповів ексчемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер.

"Багато хто може критикувати, але поки ти сам не вийдеш в ринг з Усиком і не дізнаєшся, що це таке, ти мало що зможеш сказати. Джошуа був хорошим чемпіоном. Він двічі був відмінним об'єднаним чемпіоном світу. Того вечора він видав не найкращий свій виступ. Цього не вистачило, щоб перекрити те, що запропонував Усик.

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Якщо вони влаштують реванш, то буде цікаво подивитися, чи зможе Джошуа внести корективи і зміни, яких він потребує. Але Усик вийде на реванш впевненим, він теж стане ще кращим, освоївшись у надважкій вазі", - сказав Паркер.