Усик пояснив свою невпевненість у перших боях в хевівейті

Під час підготовки до бою з Дереком Чісорою двічі зупиняли тренувальний табір Олександра Усика.

Про це заявив сам український боксер.

"Є ряд причин, за якими я виглядав не зовсім так, як хотілося б мені, і не зовсім так, як хотілося б моїм фанатам і глядачам.

Якщо взяти поєдинок з Дереком Чісорою, я готувався до нього 8 або 9 місяців. Зупиняли два рази тренувальний табір, в цей час я переніс операцію на руці і захворів на коронавірус.