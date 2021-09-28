Усик пояснив свою невпевненість у перших боях в хевівейті

Джерело - Чемпіон.
Під час підготовки до бою з Дереком Чісорою двічі зупиняли тренувальний табір Олександра Усика.
Про це заявив сам український боксер.
"Є ряд причин, за якими я виглядав не зовсім так, як хотілося б мені, і не зовсім так, як хотілося б моїм фанатам і глядачам.
Якщо взяти поєдинок з Дереком Чісорою, я готувався до нього 8 або 9 місяців. Зупиняли два рази тренувальний табір, в цей час я переніс операцію на руці і захворів на коронавірус.
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Нерозумно оцінювати людину за її іграми або боями, все ж змінюється. Люди роблять роботу над помилками і не повторюють якісь дурниці", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24-1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.