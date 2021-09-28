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Промоутер пояснив ситуацію з гонгом у 12 раунді бою Джошуа - Усик

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Олександр Красюк пояснив, чому фінальний гонг в бою Усик - Джошуа пролунав раніше
Промоутер пояснив ситуацію з гонгом у 12 раунді бою Джошуа - Усик
Фото - gettyimages
#Усик

Джерело - sport.ua.

В кінці 12-го раунду бою між Олександром Усиком (18–0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24–2, 22 КО)  гонг прозвучав одразу після завершення трьох хвилин бою.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

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"Секундомір був включений в момент, коли рефері сказав: "Бокс". Оскільки це був 12-й раунд, рефері запросив хлопців привітати один одного. Це нормальна практика. У цей момент був запущений секундомір. Від моменту гонга до моменту включення секундоміра пройшло п'ять секунд.

Нас теж хвилювало це питання. Ми на наступний ранок з секундоміром все виміряли по трансляції - дійсно від гонга до гонга пройшло рівно три хвилини", - сказав Красюк.

 

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