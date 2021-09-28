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Тренер Усика: Ф'юрі набагато повільніший, ніж Джошуа

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Сергій Лапін прокоментував потенційний бій Усика проти Ф’юрі
Тренер Усика: Ф'юрі набагато повільніший, ніж Джошуа
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) виграє бій у володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів перший тренер українця Сергій Лапін.

"Чи додасть Джошуа до реваншу? У Джошуа своя школа, і він свою школу сьогодні показав. І більше, ніж він показав, він навряд чи покаже, тому що школа є школа. Тайсона Ф'юрі [Усик] обов'язково пройде. Ф'юрі набагато повільніший, ніж Джошуа. У Сані є гарна якість - він розумний. І найголовніше - він швидкісний. Дихає, як паровоз, рухається, як паровоз.

І ось ці всі недоліки ми приберемо - коли він входив у ближній бій, він тримав Джошуа. Хоча руки у нього коротші і він міг сміливо обробляти. Джошуа уявив, що зараз буде бомбування, але Саньок чомусь не бив, а тримав. Хоча руки коротші, були знизу - міг сміливо пробивати по животу.

З Ф'юрі це обов'язково треба буде робити. Ф'юрі - така нескладашка, і з ним робота саме в ближньому бою буде дуже потрібна. У Ф'юрі, коли до нього підходять, він починає з розмаху кидати руки. Це може травмувати, він може передпліччям вдарити, ліктем. Тому заходячи з ним у ближній бій, потрібно не боротися, а пробивати і йти за руку. Якщо він так само буде боротися, як з Джошуа, він отримає травму", - сказав Лапін.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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