Ф'юрі: Можливо, Усик стане моїм наступним, найскладнішим випробуванням

Український боксер Олександр Усик може стати наступним суперником чемпіона світу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив Ф'юрі порталу ESPN.

"Напевно, Вайлдер, я вже бився з ним, вже одного разу переміг. Так що це найбільша проблема, яка існує. Чесно кажучи, я не бачу, щоб хтось інший був серйозною проблему", - заявив боксер.