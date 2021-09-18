Ф'юрі: Можливо, Усик стане моїм наступним, найскладнішим випробуванням

Джерело - ESPN.
Український боксер Олександр Усик може стати наступним суперником чемпіона світу WBC Тайсона Ф'юрі.
Про це заявив Ф'юрі порталу ESPN.
"Напевно, Вайлдер, я вже бився з ним, вже одного разу переміг. Так що це найбільша проблема, яка існує. Чесно кажучи, я не бачу, щоб хтось інший був серйозною проблему", - заявив боксер.
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"Можливо, Олександр Усик. Він незручний суперник, шульга, абсолютний чемпіон світу в крузервейті, непереможений чемпіон світу. Так що, можливо, він стане наступним, найскладнішим випробуванням ", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.