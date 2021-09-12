Лопес має намір провести наступний бій у новій ваговій категорії

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес має намір провести бій у першій напівсередній категорії.

Про це він заявив напередодні поєдинку з Джорджем Камбососом.

"Я хочу битися в листопаді і виберу для бою Джоша Тейлора. Відразу ж дайте мені його в першій напівсередній вазі. Ми можемо поставити на кін усі наші титули в легкому і першому напівсередніх дивізіонах. Можна навіть провести цей поєдинок в проміжній вазі - 62,4 кг. Давайте влаштуємо це", - сказав Лопес