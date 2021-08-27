Менеджер Джойса: Усик зробив все, щоб уникнути бою з нами

Команда британця ображена на українця

Команда українця Олександра Усика не хотіла вести переговори з Джо Джойсом і затягувала час.

Про це заявив менеджер британського суперважковаговика Сем Джонс.

"Пам'ятайте розмови про те, що Джо міг побитися з Усиком? Повірте мені, Усик і його команда робили все можливе, щоб уникнути цього бою. Вони розуміли, що покаже Джойс.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Нікого не потішить бій з Джо, але, на їх превеликий жаль, він посідає перше місце в рейтингу WBO, тому комусь доведеться з ним битися. З Джозефом Паркером вийшов би відмінний бій. Якщо з'явиться така можливість, ми миттєво нею скористаємося. Енді Руїс, Луїс Ортіс - ці поєдинки дійсно можуть відбутися. Джо хоче битися з будь-ким із них. Зараз ми хочемо робити для Джо великі бої. Я чітко дав зрозуміти, що ми бажаємо великих поєдинків, і це те, що ми отримаємо", - сказав Джонс.

Нагадаємо, що в липні Джойс переміг Карлоса Такама. Британець займає перше місце в рейтингу WBO.

Усик в наступному бою зустрінеться з Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні.