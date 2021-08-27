Після поразки володаря титулу WBA в напівсередній вазі Йорденісу Угасу філіппінцю Менні Пакьяо пора йти на пенсію.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"За два або три дні до бою я почав розуміти, що Угас виграє бій. Коли я прокинувся в неділю, то дізнався, що так воно і вийшло.

В якомусь сенсі я радий, що Менні так і не зустрівся з Ерролом Спенсом, тому що його або потрясли б, або зупинили. Еррол жорсткіше Угаса", - зазначив Гірн.