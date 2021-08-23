Редкач: У любителях Хижняку нічого робити

Олександру Хижняку, який став срібним призером Олімпійських ігор в Токіо, варто зав'язувати з аматорською кар'єрою.

Про це заявив український боксер-професіонал Іван Редкач.

"Саші треба трошки подумати над захистом. Як професійний боєць я вважаю, що йому в любителях вже нічого робити, він переріс все.

Він хоче завоювати золоту медаль на наступній Олімпіаді в Парижі - ось тобі яскравий приклад Ломаченка. Якби він після першої Олімпіади перейшов у професіонали, то давно став би чемпіоном світу. Але Ломаченко захотів друге золото і не став абсолютним чемпіоном. Він вибрав олімпійське золото. Я говорю це чисто зі своєї професійної точки зору", - сказав Редкач.