Угас: Хочу об'єднати титули в напівсередньому дивізіоні

Джерело - The Sun.
Чемпіон світу в на півсередній вазі за версією WBA Super Йорденіс Угас після перемоги над Менні Пакьяо хоче провести бій з Ерролом Спенсом.
Про це заявив сам боксер.
"Я дуже радий, але в першу чергу хочу подякувати Менні Пакьяо за те, що він подарував мені цей момент в рингу. Я говорив вам, що є чемпіоном WBA, і сьогодні я це продемонстрував.
Пакьяо - міцний, відмінний суперник, але я вийшов сюди, щоб показати, що я чемпіон WBA. Величезну повагу Менні, але я переміг в цьому бою.
Я хочу об'єднати титули в напівсередньому дивізіоні. Всі говорили, що Пакьяо - чемпіон, але тепер вони знають, хто справжній чемпіон. Спенс - наступний у списку тих, з ким я хочу побитися. Я сподіваюся, що він відновиться", - сказав Угас.