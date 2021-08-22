Угас: Хочу об'єднати титули в напівсередньому дивізіоні

Чемпіон прокоментував перемогу над Пакьяо

Джерело - The Sun.

Чемпіон світу в на півсередній вазі за версією WBA Super Йорденіс Угас після перемоги над Менні Пакьяо хоче провести бій з Ерролом Спенсом.

Про це заявив сам боксер.