Колишній спаринг-партнер Джошуа допомагає Усику готуватися до бою з Ентоні

Українець активно готується до бою

Джерело - Sky Sports.

Одним із спаринг-партнерів Олександра Усика перед боєм з Ентоні Джошуа є Мартін Баколе.

Про це розповів тренер Баколе Біллі Нельсон.

"Нас з Баколе запросили до табору Усика. Мартін там уже провів півтора тижні, а потім залишиться ще на два з половиною тижні. Хороший вибір Усика, тому що Баколе працював з Джошуа і схожий на Ентоні.

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Мартін з радістю погодився, тому що від таких спарингів не відмовляються", - сказав Нельсон.

28-річний Баколе раніше багато разів допомагав Джошуа, але в цей раз приїхав в тренувальний табір Усика.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.