Промоутер спростував скасування бою Ф’юрі - Вайлдер

Бій британського суперваговика Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) відбудеться у заплановану дату.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Шоста дитина Тайсона Ф'юрі народився з ускладненнями, і деякий час перебував в реанімації. Але вже все відмінно. У середу вони привезли доньку додому в Манчестері. Тайсон вже почав тренуватися, а його тренер прилітає в п'ятницю.

Ф'юрі буде готуватися три або чотири тижні в Манчестері, а потім вони переберуться в Лас-Вегас. Тайсон був у відмінній формі, перед тим як виїхав з США. Я впевнений, що з ним все буде в порядку. Так що не хвилюйтеся, бій відбудеться 100 відсотків", - відзначив Арум.