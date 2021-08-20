Промоутер спростував скасування бою Ф’юрі - Вайлдер

Джерело - xsport.ua.
Бій британського суперваговика Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) відбудеться у заплановану дату.
Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.
"Шоста дитина Тайсона Ф'юрі народився з ускладненнями, і деякий час перебував в реанімації. Але вже все відмінно. У середу вони привезли доньку додому в Манчестері. Тайсон вже почав тренуватися, а його тренер прилітає в п'ятницю.
Ф'юрі буде готуватися три або чотири тижні в Манчестері, а потім вони переберуться в Лас-Вегас. Тайсон був у відмінній формі, перед тим як виїхав з США. Я впевнений, що з ним все буде в порядку. Так що не хвилюйтеся, бій відбудеться 100 відсотків", - відзначив Арум.
Третій бій між Ф'юрі і Вайлдером намічений на 9 жовтня.
Нагадаємо, батько "Циганського короля" Джон Ф'юрі хотів зняти сина з поєдинку через проблеми зі здоров'ям новонародженої дочки Тайсона Афіни.