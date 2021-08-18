Джойса позбавили чемпіонського пояса

Британець не провів захист проти Марко Хука

Європейський боксерський союз позбавив британського суперважковаговика Джо Джойса (13-0, 12 КО) титулу чемпіона Європи.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Таке рішення пов'язане з тим, що британець відмовився проводити захист пояса EBU проти Марко Хука (42-5-1, 28 KO).

Команда Хука виграла промоутерські торги в той час, коли Джойс уклав контракт на поєдинок з Карлосом Такама.

Таким чином, Хук проведе бій з боксером, у якого найвищий рейтинг. Потенційними суперниками є: Кубрат Пулєв, Дерек Чісора, Даніель Дюбуа, Агіт Кабайел і Тоні Йока.

Нагадаємо, Джойс виграв чемпіонський пояс у 2020 році, перемігши Даніеля Дюбуа.