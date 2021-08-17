Сміт проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа - Усик

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу WBA в суперсередній вазі британець Каллум Сміт наступний свій бій проведе 25 вересня в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа і Олександра Усика.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Вечір боксу відбудеться на арені Тоттенгем Готспур в Лондоні.
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Суперником Сміта буде Ленін Кастільо, який відомий тим, що у 2019 році програв за очками росіянину Дмитру Біволу.
Для Сміта, який в 2018 році виграв Світову організацію боксерську серію, це перший бій після поразки від Сауля Канело Альвареса в кінці минулого року.
Раніше повідомлялося, що андеркарді бою Джошуа - Усик виступить українець Продан.