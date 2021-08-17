 Сміт проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа - Усик | Бокс | Champion.com.ua
Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:51 0
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:44 30449 1
Баварія виграла Суперкубок Німеччини
Сьогодні 23:27 135
ЛЧ. Монако - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:35 3280
Захисник Динамо може перейти до російського клубу
Сьогодні 22:09 823
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:49 9324
УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу
Сьогодні 19:25 767
Помер відомий дитячий футбольний тренер
Сьогодні 19:09 1319
Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE
Сьогодні 18:44 2470 7
Ф'юрі залишається лідером рейтингу суперважковаговиків, Усик - в ТОП-10
Сьогодні 17:40 1046
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:48 473
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:20 189
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:50 904 1
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:25 1629
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:19 1509 1
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 17:27 4506
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Вчора 15:06 6164 2
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 13:07 1954
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
Вчора 11:47 643
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис Андрій Дунець
Вчора 11:33 984
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сміт проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа - Усик

Сьогодні 23:10 198 0
Для британця це буде перший бій після поразки від Канело
Сміт проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа - Усик
#Усик, #Сміт, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу WBA в суперсередній вазі британець Каллум Сміт наступний свій бій проведе 25 вересня в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа і Олександра Усика.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Вечір боксу відбудеться на арені Тоттенгем Готспур в Лондоні.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Суперником Сміта буде Ленін Кастільо, який відомий тим, що у 2019 році програв за очками росіянину Дмитру Біволу.

Для Сміта, який в 2018 році виграв Світову організацію боксерську серію, це перший бій після поразки від Сауля Канело Альвареса в кінці минулого року.

Раніше повідомлялося, що андеркарді бою Джошуа - Усик  виступить українець Продан.

Коментарі ()