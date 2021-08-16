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Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа

Сьогодні 16:55 450 0
Промоутер назвав головну перевагу українця у бою з британцем
Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа
#Красюк, #Усик, #Джошуа

Джерело - SecondsOut.

Боксер Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика - швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Перевагу отримає той, хто буде діяти розумніше, буде більш сконцентрований", - сказав Красюк.

Бій повинен відбутися 25 вересня.

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