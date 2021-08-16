Боксер Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика - швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів.