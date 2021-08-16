Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Джерело - Чемпіон.
25 вересня в Лондоні ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті українець Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO в хевівейті британцем Ентоні Джошуа. Офіційний фан-клуб Кличків разом з партнерами організовує фан-тур на підтримку Олександра, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за українця, а й оцінити неповторну красу столиці Великої Британії.
Програма фан-туру:
25 вересня - виліт в Лондон, поселення в готелі (3 зірки). Відвідування бою Ентоні Джошуа - Олександр Усик.
26 вересня. Оглядова екскурсія по Лондону. По бажанню – відвідування одного з матчів англійської Прем'єр-ліги.
27 вересня - вільний час. Ввечері - душевні посиденьки в класичному британському пабі в самому серці Лондона.
28 вересня - ранковий виліт з Лондона до Києва.
Вартість туру від 520 євро + оформлення британської візи (255 євро)
Включені в ціну:
- Проживання в готелі (3 зірки), двомісні номери (3 ночі)
- авіапереліт Київ - Лондон - Київ
- Квиток на бій (фан-сектор)
Вартість преміумтуру - 920 євро
Переваги преміумтуру - квитки 1 категорії та готель 4 зірки.
Можливий підбір індивідуального туру на інші дати і придбання ВІП-квитків.
Окремі послуги: візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій
Ціна фан-туру та преміумтуру може змінюватися
Довідки: [email protected]
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