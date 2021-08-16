 Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків | Бокс | Champion.com.ua
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Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Сьогодні 11:39 11096 0
25 вересня українець проведе довгоочікуваний бій з британцем Ентоні Джошуа
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

25 вересня в Лондоні ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті українець Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO в хевівейті британцем Ентоні Джошуа. Офіційний фан-клуб Кличків разом з партнерами організовує фан-тур на підтримку Олександра, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за українця, а й оцінити неповторну красу столиці Великої Британії.

Програма фан-туру:

25 вересня - виліт в Лондон, поселення в готелі (3 зірки). Відвідування бою Ентоні Джошуа - Олександр Усик.

26 вересня. Оглядова екскурсія по Лондону. По бажанню – відвідування одного з матчів англійської Прем'єр-ліги.  

27 вересня - вільний час. Ввечері - душевні посиденьки в класичному британському пабі в самому серці Лондона.

28 вересня - ранковий виліт з Лондона до Києва.

Вартість туру від 520 євро + оформлення британської візи (255 євро)

Включені в ціну:

- Проживання в готелі (3 зірки), двомісні номери (3 ночі)

 - авіапереліт Київ - Лондон - Київ

 -  Квиток на бій (фан-сектор)

Вартість преміумтуру - 920 євро

Переваги преміумтуру - квитки 1 категорії та готель 4 зірки.  

Можливий підбір індивідуального туру на інші дати і придбання ВІП-квитків.

Окремі послуги: візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій

Ціна фан-туру та преміумтуру може змінюватися

Довідки: [email protected]

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

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