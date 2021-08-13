 Хижняк: Ми вже довго відтягували - одружитися хочеться | Бокс | Champion.com.ua
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Хижняк: Ми вже довго відтягували - одружитися хочеться

Сьогодні 11:09 1149 0
Боксер розповів про плани на майбутнє
Хижняк: Ми вже довго відтягували - одружитися хочеться
#Хижняк

Джерело - XSport.

Український боксер Олександр Хижняк щасливий, що раніше не перейшов в професіонали, тому що було багато пропозицій.

Про це заявив сам боксер.

"Що далі? До цієї Олімпіаді ми готувалися дуже довго. Я відбирався у Ріо, але там нам не вдалося пройти кваліфікацію. Там ми пройшли багато етапів: чемпіонати світу, ліцензійні турніри. Але нам туди не вдалося потрапити.

Напевно, це й на краще, бо до цих змагань ми підійшли ще більш досвідченими. Ми проаналізували, чому нам це не вдалося з першого разу. На підставі цих висновків нам вдалося добре підготуватися до цієї Олімпіади.

Зараз хочеться відновитися, побути вдома, побути з сім'єю, відпочити. А потім вже прийняти рішення про те, що робити далі.

На цей момент я боксер національної збірної України. Я цим пишаюся. Ті емоції, які я випробував на Олімпійських іграх, вони того варті. Я щасливий, що раніше не перейшов в професіонали, тому що було багато пропозицій. Але ми з моїм батьком вирішили залишитися на цей цикл в Токіо, готуватися і не йти у профі.

Зараз ми будемо думати. Але на цей момент я не можу сказати точно. Багато писали "Хижняк переходить в професіонали" або "Хижняк буде готуватися до наступної Олімпіади" - зараз ми відпочинемо, а потім вже будемо працювати. Я з упевненістю можу сказати, що вам все стане відомо найближчим часом.

Хочеться побути зі своєю сім'єю. Ми вже довго відтягували - одружитися хочеться. А потім відпочити і продовжити тренування, підготовку до змагань. Хочеться приносити людям задоволення.

І коронавірус вніс свої корективи. Цей цикл тривав п'ять років. Зали були закриті: доводилося тренуватися і вдома. Ніде правди діти, ми з батьком і в гаражі у нас займалися, і на вулиці, і на річці - де ми тільки не тренувалися. Ми готувалися до цих змагань грунтовно, старанно", - сказав Хижняк.

Нагадаємо, Хижняк прикро програв у фіналі Олімпіади.

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