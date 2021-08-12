 Тренер Джошуа: Ентоні чекає неймовірний бій з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
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Тренер Джошуа: Ентоні чекає неймовірний бій з Усиком

Сьогодні 11:10 242 0
Британець продовжує підготовку до захисту титулів
Тренер Джошуа: Ентоні чекає неймовірний бій з Усиком
#Джошуа, #Усик

Джерело - Sky Sports.

Наставник Ентоні Джошуа Роб Маккракен повернувся після Олімпіади, де допомагав збірній Великої Британії, і продовжив готувати свого підопічного до бою проти Олександра Усика.

Про це заявив сам основний тренер британця.

"Я повернувся після Олімпіади в Токіо і ми продовжуємо підготовку. Джошуа в ідеальному стані, тренувальний табір проходить чудово. Упевнений, Ентоні добре відпрацює і видасть відмінний бій.

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Нас чекає неймовірний поєдинок проти Усика за титули суперважкої ваги", - зазначив Маккракен.

Бій повинен відбутися 25 вересня.

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