Тренер Джошуа: Ентоні чекає неймовірний бій з Усиком

Джерело - Sky Sports.
Наставник Ентоні Джошуа Роб Маккракен повернувся після Олімпіади, де допомагав збірній Великої Британії, і продовжив готувати свого підопічного до бою проти Олександра Усика.
Про це заявив сам основний тренер британця.
"Я повернувся після Олімпіади в Токіо і ми продовжуємо підготовку. Джошуа в ідеальному стані, тренувальний табір проходить чудово. Упевнений, Ентоні добре відпрацює і видасть відмінний бій.
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Нас чекає неймовірний поєдинок проти Усика за титули суперважкої ваги", - зазначив Маккракен.
Бій повинен відбутися 25 вересня.