Ломаченко оцінив шанси Усика у бою проти Джошуа

Бій Олександра Усика проти чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа буде боротьбою стилів.

Про це розповів ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.

"В Усика дуже великі шанси, але це буде нелегко, тому що Джошуа також знає, що він повинен робити на ринзі. Джошуа теж розбирається в боксі, у нього був аматорський досвід.

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Це буде цікавий бій, дуже цікавий. Джошуа більший і важчий, але Усик набагато швидший. Це буде боротьба між стилями", - розповів Ломаченко.