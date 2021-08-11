Президент WBA анонсував скорочення кількості титулів

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) збирається скоротити кількість титулів і цей процес почнеться вже у жовтні 2021 року.

Про це заявив президент організації Джилберто Хесус Мендоса.

"Ми будемо поступово скорочувати кількість титулів, і одного разу відмовимося від гнучкості, якої дотримувалися раніше. Будемо концентруватися на тому, що, ймовірно, у нас буде по одному чемпіону на дивізіон.

Про це давно просять фанати, а їх думка дуже важлива. Так, я впевнений, що велика кількість титулів дає нам більше можливостей, але не можна нехтувати громадською думкою шанувальників боксу.

Я вже неодноразово говорив про скорочення, але не дотримав слова. Прийшов час виконати свою обіцянку. Ми оцінили фінансові показники, оцінили ситуацію і всі розбіжності з цього питання.

Скорочення титулів спростить нашу роботу в правовому полі. Сподіваюся, що ми почнемо роботу над цим вже в жовтні, але я не знаю, скільки часу займе весь цей процес", - сказав Мендоса.