Керівництво IBF зобов'язало Лопеса та Камбососа провести бій в США

Все ще не ясно, де точно відбудеться поєдинок

Бій між чемпіоном світу WBA (Super), WBO, IBF американцем Теофімо Лопесом та австралійцем Джорджем Камбососом відбудеться у США.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво IBF зобов'язало боксерів провести поєдинок саме в цій країні.

Компанія Triller Fight Club, яка виграла право на проведення бою, намагалася організувати його в Сіднеї, Австралія, де проживає Камбосос, щоб покрити витрати, які трапилися через перенесення поєдинку раніше.

Нагадаємо, що раніше через коронавірус у Лопеса бій був перенесений і міг відбутися вже 14 серпня. Зараз же ні місто, ні дата зустрічі двох боксерів не визначені.

Раніше, Ломаченко назвав терміни реваншу з Лопесом.