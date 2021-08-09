Керівництво IBF зобов'язало Лопеса та Камбососа провести бій в США

Джерело - isport.ua.
Бій між чемпіоном світу WBA (Super), WBO, IBF американцем Теофімо Лопесом та австралійцем Джорджем Камбососом відбудеться у США.
Про це повідомляє ESPN.
Керівництво IBF зобов'язало боксерів провести поєдинок саме в цій країні.
Компанія Triller Fight Club, яка виграла право на проведення бою, намагалася організувати його в Сіднеї, Австралія, де проживає Камбосос, щоб покрити витрати, які трапилися через перенесення поєдинку раніше.
Нагадаємо, що раніше через коронавірус у Лопеса бій був перенесений і міг відбутися вже 14 серпня. Зараз же ні місто, ні дата зустрічі двох боксерів не визначені.
Раніше, Ломаченко назвав терміни реваншу з Лопесом.