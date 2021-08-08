 Спенс: Хочу відправити Пак'яо на пенсію | Бокс | Champion.com.ua
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Спенс: Хочу відправити Пак'яо на пенсію

Сьогодні 20:58 161 0
Поєдинок Спенс - Пак'яо відбудеться 21 серпня у Лас-Вегасі
Спенс: Хочу відправити Пак'яо на пенсію
#Пак'яо, #Спенс

Джерело - Boxing News 24.

Бій між Ерролом Спенсом та Менні Пак'яо може стати останнім у кар'єрі для філіппінця.

Про це заявив Спенс напередодні бою.

"Перемога над Пак'яо буде дуже багато для мене значить. Він - ікона, жива легенда. Можливо, це буде останній бій Пак'яо. Той факт, що це його останній поєдинок, робить наш бій ще більшими", - заявив боксер.

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"Хочу відправити Пак'яо на пенсію, але я поважаю його за те, що він прийняв цей бій. Він міг вибрати якогось невідомого бійця або бійця ММА, щоб заробити величезний гонорар, але він прийняв найбільший виклик у напівсередній вазі", - сказав Спенс.

Раніше Редкач зробив прогноз на бій Пакьяо - Спенс.

Поєдинок Спенс - Пак'яо відбудеться 21 серпня у Лас-Вегасі.

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