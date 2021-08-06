Василь Ломаченко прокоментував реванш з Теофімо Лопесом

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) націлений на реванш проти американця Теофімо Лопеса.(16-0, 12 КО)

Про це розповів сам боксер.

"Після бою з Накатані у мене шлях один, а ось як він закінчиться - інше питання. Перший варіант - це Лопес. Другий - невідомість. Якщо Лопес не погодиться або виникнуть якісь проблеми. Поки домовленість про поєдинок усна - ніякої дати, ніякої конкретики поки немає взагалі ", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, перший бій Ломаченко - Лопес відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше, визначився потенційний суперник Ломаченка.