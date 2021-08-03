Шелестюк: Усику буде легше боксувати з Джошуа ніж з Ф'юрі та Вайлдером

Український напівсередньоваговик поділився думками щодо майбутнього поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF проти британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк поділився думками щодо майбутнього поєдинку.

"Коли Саня переходив до суперважкої ваги після того, як став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, для мене було три головних суперника для нього: Ф'юрі, Вайлдер і Джошуа. З Джошуа в Усика вийде більш простий поєдинок, ніж з Ф'юрі та Вайлдером. Все через стиль", - заявив боксер.

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"Ентоні Джошуа - класичний боксер. Ми всі знаємо, чого від нього чекати. Так, він добре провів бій з Володимиром Кличком, показав себе в багатьох поєдинках, але я думаю, що Сані буде легше адаптуватися до цього стилю, ніж до дуже високих, незручних Ф'юрі і Вайлдера. Думаю, з цієї трійки для Усика краще провести перший бій з Ентоні Джошуа", - сказав Шелестюк.

Раніше Усик оцінив бій Хижняка на Олімпіаді.