Пак'яо: Мене мотивують люди, яким потрібна моя допомога

Легендарний 42-річний боксер розповів про головну мотивацію

Джерело - Чемпіон.

Легендарний Менні Пак'яо, якому в грудні 2021 році виповниться 42 роки, виходить в ринг заради свого народу, людей, яким потрібна допомога.

Про це Чемпіону розповів українець Іван Редкач, який став спаринг-партером філіппінця в підготовці до чемпіонського бою зі Спенсом.

"Я сьогодні поставив запитання Менні, яке дуже давно хотів поставити: "Що тебе мотивує в 42 роки, у тебе вже є все, що забажаєш?"

"Я роблю це для людей, вони мене люблять, я їх люблю та б'юся заради них. Я багато допомагаю бездомним, даю їм кращу Їжу, все для життя, щоб вони сповна були щасливі. Я б'ясюя для людей заради людей", - відповів Пакмен.

Нагадаємо, нещодавно Редкач влаштував благодійний аукціон для порятунку дитини, головним лотом якого були рукавички з автографом Пак'яю.