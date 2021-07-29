Арум назвав головну умову для проведення бою Джошуа - Ф'юрі

Поєдинок між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) відбудеться у 2022 році.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Проблема Гірна полягає в тому, що він не може перестати говорити. Він сказав, що поєдинок між Ф'юрі і Джошуа відбудеться в лютому.

Єдине, з чим я згоден, так це з тим, що бій відбудеться в наступному році. Джошуа проведе поєдинок у вересні, а Ф'юрі в жовтні.

Очевидно, що цей бій відбудеться в наступному році. Буде це лютий, березень або квітень? Це ще належить з'ясувати.

Сподіваюся, що бій відбудеться у Великій Британії. Мені все одно, які гроші будуть на кону. Обидва боксери заслуговують того, щоб отримати підтримку своїх уболівальників на одному зі стадіонів їх країни.

Якщо Джошуа і Ф'юрі виграють свої бої, то ми повернемося до переговорів про їх спільному поєдинку. Це бій, який люди хочуть бачити. Його легко організувати", - сказав Арум.