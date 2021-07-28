Пакьяо: Бій проти Спенса поверне бокс на перші сторінки всіх видань

Філіппінець розраховує тільки на перемогу

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо у поєдинку проти чемпіона WBC і IBF в напівсередній вазі Ерола Спенса бажає влаштувати для фанатів справжнє шоу.

Про це заявив сам філіппінець.

"На глядачів чекає відмінний бій. Зустрінуться два лівші, які мають однаково агресивний стиль ведення бою. Ми збираємося виявити краще один в одному, і ви не можете вимагати більшого. Цей поєдинок поверне бокс на перші сторінки всіх видань. Я розраховую тільки на перемогу. А для цього потрібно провести ідеальний бій. Права на помилку у мене немає. Необхідно глибоко виконати план на поєдинок. Але чи зможу я це зробити? Ніхто не ідеальний і кожен може припуститися помилки, але я налаштований тільки на перемогу", - сказав Пакьяо.

Поєдинок Пакьяо - Спенс відбудеться 21 серпня на арені T-Mobile в Лас-Вегасі. Менні останній бій провів в липні 2019 року, тоді він переміг Кіта Турмана. Спенс в грудні 2020 го одноголосним рішенням суддів переміг Денні Гарсію.

Раніше Редкач зробив прогноз на бій Пакьяо - Спенс.