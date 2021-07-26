 Експерт: Ми ще довго не побачимо боїв Усика і Ломаченка в Україні | Бокс | Champion.com.ua
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Розенко: Ми ще довго не побачимо боїв Усика і Ломаченка в Україні

Сьогодні 20:06 316 0
Розенко: Ми ще довго не побачимо боїв Усика і Ломаченка в Україні

Джерело - Чемпiон.

У бою Олександра Усика (18-0, 13 КО) проти Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) гонорари складатимуть мільйони фунтів стерлінгів.

Про це розповів відомий експерт, журналіст нашого сайту Максим Розенко в етері “Спорт. Тижневик” Руслану Свіріну, яка виходить на ТРК Київ.

"Гонорари безумовно будуть вимірюватися мільйонами фунтів стерлінгів. Вони розподілятимуться у відсотках десь 80/20, оскільки Джошуа у цьому бою буде головною зіркою, але для Усика це дуже хороші умови. Прибутки з бою складатимуться із продажу трансляції та квитків. До речі, перепустки будуть коштувати від 40 до 2000 фунтів стерлінгів. Якщо перевести в гривні, то найдешевший квиток буде коштувати 1800 гривень, а найдорожчий 89 000. І це наочна ілюстрація того, чому ми ще довго не побачимо боїв Усика і Ломаченка в Україні",- сказав Розенко.

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