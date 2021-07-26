Спаринг-партнер Джошуа назвав головний недолік Усика

Джерело - Sky Sports.
Німецький боксер Шокран Парвані допомагає готуватися британському чемпіону Ентоні Джошуа до поєдинку з Олександром Усиком.
Про це заявив сам боксер.
"У мене трохи той же стиль, що в Усика. Я більше працюю ногами. Я спритний хлопець, багато рухаюся. Усик теж спритний хлопець, але він не панчер.
Я був на арені, коли він бився з Марком Хуком. Він дуже хороший, його IQ дуже високий, я його дуже високо оцінюю.
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Але головний недолік - у нього немає сили. У дев'ятому, 10 або 11 раунді? У нього не буде сили битися, і Джошуа зламає його", - сказав Парвані.
Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть три чемпіонські титули британського боксера.