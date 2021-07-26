Спаринг-партнер Джошуа назвав головний недолік Усика

Німецький боксер Шокран Парвані допомагає готуватися британському чемпіону Ентоні Джошуа до поєдинку з Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"У мене трохи той же стиль, що в Усика. Я більше працюю ногами. Я спритний хлопець, багато рухаюся. Усик теж спритний хлопець, але він не панчер.

Я був на арені, коли він бився з Марком Хуком. Він дуже хороший, його IQ дуже високий, я його дуже високо оцінюю.