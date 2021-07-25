 Усик - Джошуа: где и когда смотреть онлайн бой WBO, IBO, IBF | Бокс | Champion.com.ua
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Усик - Джошуа: де дивитися онлайн чемпіонській бій WBO, IBO, IBF

Сьогодні 21:41 705 0
Усик - Джошуа: де дивитися онлайн чемпіонській бій WBO, IBO, IBF

Джерело - Чемпіон.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF проти британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Поєдинок заплановано на 25 вересня на стадіоні Тоттенгем Хотспур Арена в Лондоні. В Україні пряму трансляцію бою покаже медіасервіс Мегого.

Подія проходитиме за популярним форматом Pay-per-view (плата за перегляд). Тому кожен охочий, навіть за відсутності передплати на MEGOGO, матиме можливість для перегляду. Вартість для передплатників Максимальна та Спорт становитиме 29 грн, для інших передплатників – 49 грн. Для усіх охочих, які не мають передплати – 49 грн напередодні події, в день бою – 99 грн (зазначимо, знижка саме на передзамовлення не діятиме із пристроїв на базі iOS та Android).

Нагадаємо, Олександр Усик не зазав у профі ринзі жодної поразки. Щоправда, бій з Джошуа стане лише третім для кримчанина в супертяжах. Джошуа зазнав одніє поразки, сенсаційно програвши технічним нокаутом мексиканцю Анді Руїзу.

Британець є чииним чемпіоном у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO. У 2017 році Джошуа нокаутував Володимира Кличка в його останньому поєдинку в кар'єрі.

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