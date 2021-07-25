Джошуа: Я зобов'язаний знайти слабкі місця Усика

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче провести особливу підготовку до бою з Олександром Усиком.

Про це заявив сам британець.

"Вся річ у тому, як часто виходиш на ринг. Як багато часу тренуєшся там, як багато часу ти витрачаєш на те, щоб зашнурувати боксерки, як довго на тебе надіті рукавички.

Потрібно віддавати звіт про позиції, в яких опиняєшся, коли закінчуєш комбінацію, а також розуміти, звідки летять удари. З лівшею все інакше. Це технічний елемент, тоді як ще є духовний. Я боєць. Я молюся, медитую і візуалізую. Я треную свій розум, що допоможе мені досягти великих перемог.