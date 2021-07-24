Джошуа: Я приймаю будь-які виклики

Британець прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком

25 вересня у Лондоні Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Британець прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком.

"Для мене головне - виступити так, щоб заявити про себе. Це дивно, тому що мені подобається бути звичайним. На ринзі головне - перемога. Так що потрібно правильно тренуватися, щоб я вийшов на ринг і добре виглядав, тому що це підвищує вартість твоїх акцій.", - заявив боксер.

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