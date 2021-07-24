Джошуа: Я приймаю будь-які виклики

Джерело - fightnews.info.
25 вересня у Лондоні Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
Британець прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком.
"Для мене головне - виступити так, щоб заявити про себе. Це дивно, тому що мені подобається бути звичайним. На ринзі головне - перемога. Так що потрібно правильно тренуватися, щоб я вийшов на ринг і добре виглядав, тому що це підвищує вартість твоїх акцій.", - заявив боксер.
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"Ти хочеш не просто перемогти, але при цьому ще й добре виглядати. До того ж потрібно битися з правильними суперниками. Я впевнений, що якщо ви подивитеся на історію мого суперника, то побачите хорошого боксера. Це те, чого я хочу. Я бажаю, щоб мене вважали безстрашним бійцем, який приймає всі виклики, незважаючи на стійку, колір шкіри і зріст суперників", - сказав Джошуа.