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Джошуа: Я приймаю будь-які виклики

Сьогодні 21:13 280 0
Британець прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком
Джошуа: Я приймаю будь-які виклики
#Усик, #Джошуа

Джерело - fightnews.info.

25 вересня у Лондоні Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Британець прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком.

"Для мене головне - виступити так, щоб заявити про себе. Це дивно, тому що мені подобається бути звичайним. На ринзі головне - перемога. Так що потрібно правильно тренуватися, щоб я вийшов на ринг і добре виглядав, тому що це підвищує вартість твоїх акцій.", - заявив боксер.

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"Ти хочеш не просто перемогти, але при цьому ще й добре виглядати. До того ж потрібно битися з правильними суперниками. Я впевнений, що якщо ви подивитеся на історію мого суперника, то побачите хорошого боксера. Це те, чого я хочу. Я бажаю, щоб мене вважали безстрашним бійцем, який приймає всі виклики, незважаючи на стійку, колір шкіри і зріст суперників", - сказав Джошуа.

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