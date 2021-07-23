 Відбулася процедура зважування перед боєм Джойс - Такам | Бокс | Champion.com.ua
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Відбулася процедура зважування перед боєм Джойс - Такам

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Відбулася процедура зважування перед боєм Джойс - Такам
Фото Getty Images
#Такам, #Джойс

Джерело - Boxing Scene.

Джо Джойс (12-0, 11 KO) і Карлос Такам (39-5-1, 28 KO) пройшли процедуру зважування перед завтрашнім боєм за пояс інтернаціонального чемпіона WBO і срібного WBC в суперважкій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Джойс показав вагу в 119 кг. Француз Такам - 112 кг.

Відзначимо, що Джойс показав на 2.27 кг більше, ніж на зважуванні перед останнім боєм з Даніелем Дюбуа.

Джойс і Такам проведуть бій завтра, 24 липня. Поєдинок відбудеться на стадіоні Уемблі в Лондоні.

Нагадаємо, переможця бою Джошуа - Усик змусять битися з Джойсом.

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