Відбулася процедура зважування перед боєм Джойс - Такам

Джерело - Boxing Scene.
Джо Джойс (12-0, 11 KO) і Карлос Такам (39-5-1, 28 KO) пройшли процедуру зважування перед завтрашнім боєм за пояс інтернаціонального чемпіона WBO і срібного WBC в суперважкій вазі.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Джойс показав вагу в 119 кг. Француз Такам - 112 кг.
Відзначимо, що Джойс показав на 2.27 кг більше, ніж на зважуванні перед останнім боєм з Даніелем Дюбуа.
Джойс і Такам проведуть бій завтра, 24 липня. Поєдинок відбудеться на стадіоні Уемблі в Лондоні.
Нагадаємо, переможця бою Джошуа - Усик змусять битися з Джойсом.