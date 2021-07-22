Джойс: Хочу побачити, як Усик проявить себе з Джошуа

Британець Джо Джойс (12-0, 11 КО) очікує свого шансу у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Бокс - справа непроста, ніколи не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш, що отримаєш.

Я просто залишаюся готовим до поєдинків, продовжую вдосконалюватися. Мені подобається те, що я роблю, тому я просто вивчаю нові речі. Я готовий отримати можливість показати світу, що можу стати номером один.

Сподіваюся, що Джошуа і Ф'юрі нарешті поб'ються. Вайлдер все ще проводить бої, Усик теж. Я з нетерпінням чекаю його бою з Джошуа, щоб побачити те, як він проявить себе з Ентоні.

У суперважкій вазі є багато хороших поєдинків. Через перенесення бою Вайлдера і Ф'юрі знадобиться більше часу. Після цього можуть бути реванші, так що ми не знаємо, що станеться. Я зберігаю готовність", - сказав Джойс.