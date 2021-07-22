 Берінчик накинувся зі звинуваченнями на адресу Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик накинувся зі звинуваченнями на адресу Джошуа

Сьогодні 15:26 374 0
Денис Берінчик прокоментував олімпійську медаль Ентоні Джошуа
Берінчик накинувся зі звинуваченнями на адресу Джошуа
#Берінчик, #Джошуа

Джерело - xsport.ua.

Британець Ентоні Джошуа несправедливо отримав золоту медаль на Олімпіаді-2012.

Про це розповів український боксер Денис Берінчик.

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"У 2011 році дивився поєдинки Джошуа в Баку на чемпіонаті світу, і там його, звичайно, протягували. Ми зрозуміли, що він буде олімпійським чемпіоном. На Іграх його теж протягували. У деяких боях його розбивали, але, на жаль, судді дивилися в його бік, і йому приліпили олімпійську медаль", - сказав Берінчик. 

Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні Тоттенгем.

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