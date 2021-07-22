Берінчик накинувся зі звинуваченнями на адресу Джошуа

Британець Ентоні Джошуа несправедливо отримав золоту медаль на Олімпіаді-2012.

Про це розповів український боксер Денис Берінчик.

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"У 2011 році дивився поєдинки Джошуа в Баку на чемпіонаті світу, і там його, звичайно, протягували. Ми зрозуміли, що він буде олімпійським чемпіоном. На Іграх його теж протягували. У деяких боях його розбивали, але, на жаль, судді дивилися в його бік, і йому приліпили олімпійську медаль", - сказав Берінчик.