Гассієв: Поєдинок Усик - Джошуа можна порівняти з боєм Кличка і Повєткіна

Поєдинок відбудеться на стадіоні Тоттенгем Хотспур

25 вересня у Лондоні Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв поділився думками про майбутній поєдинок.

"Завжди цікаво, коли зустрічаються два олімпійські чемпіони. Відмінна подія для світового боксу. Я думаю, що його можна порівняти з боєм Кличка і Повєткіна. Це дуже резонансна подія. Буде дуже цікаво подивитися", - сказав Гассієв.

Нагадаємо, у контракті прописаний пункт про реванш у разі перемоги Усика.