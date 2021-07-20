 Кличко може задіяти опцію реваншу на бій з британським чемпіоном | Бокс | Champion.com.ua
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Кличко може задіяти опцію реваншу на бій з британським чемпіоном

Сьогодні 15:43 675 0
Кличко може задіяти опцію реваншу на бій з британським чемпіоном
Кличко може задіяти опцію реваншу на бій з британським чемпіоном
#Кличко

Джерело - espreso.tv.

Український боксер Володимир Кличко, у разі рішення про повернення на ринг, може задіяти опцію реваншу, яку було прописано у контракті на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив генеральний директор промоутерської компанії Кличків K2 Promotions Олександр Красюк.

"У Володимира є опція реваншу з Тайсоном Ф'юрі, але цей бій так і не відбувся. Він ніколи всерйоз не ставив перед собою мету влаштувати цей поєдинок, але говорив, що це незавершена справа, яка може мотивувати його і дати йому стимул для повернення.

Це ще один момент, який буде його мотивувати. Володимир перебуває в чудовій формі та піклується про себе. Він набагато сильніший, ніж був 15-20 років тому. За моїми підрахунками, він досягне віку Джорджа Формана в січні наступного року, так що у нього немає причин приймати рішення про повернення до кінця року", - констатував Красюк.

У листопаді 2015 року Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські титули.

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