 Спенс: Пак'яо говорить компліменти, а потім настрибує на тебе в рингу | Бокс | Champion.com.ua
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Спенс: Пак'яо говорить компліменти, а потім настрибує на тебе в рингу

Вчора 23:29 193 0
Чемпіон світу WBC і IBF в напівсередній вазі поділився думками щодо майбутнього поєдинку
Спенс: Пак'яо говорить компліменти, а потім настрибує на тебе в рингу
#Пак'яо, #Спенс

Джерело - fightnews.info.

42-річний ексчемпіон у восьми дивізіонах Менні Пак'яо (62-7-2, 39 КО) той боєць, який намагається приспати твою увагу.

Про це заявив чемпіон світу WBC і IBF в напівсередній вазі Еролл Сепнс напередодні майбутнього поєдинку з філіппінцем.

"Так, він говорить компліменти. Але як я і помічав до цього - Менні Пак'яо той хлопець, який намагається приспати тебе. Він дякує тобі за можливість, каже компліменти, а потім настрибує на тебе в рингу. І я стежу за цим", - заявив боксер.

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"Моя щелепа вже була протестована. Вона була протестована в спарингах і в бою з Денні Гарсією. Я в порядку", - сказав Спенс

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