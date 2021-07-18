Чарло: Я мав поїхати додому у статусі абсолютного чемпіона

Чемпіон світу в першій середній вазі за версіями WBA, WBC і IBF Джермелл Чарло не задоволений результатом бою з Браяном Кастаньо.

Про це заявив сам боксер.

"Кастаньо - крутий боксер, який доставить купу проблем багатьом хлопцям. Але моя сила - щось особливе в цій вазі.

Кастаньо наносив дуже багато ударів, але з моїми навичками, здібностями і силою я знав, як стримати його. Я відчуваю, що виграв цей бій. Я повинен був поїхати додому в статусі абсолютного чемпіона", - заявив Чарло.