Чарло: Я мав поїхати додому у статусі абсолютного чемпіона

Джерело - Badlefthook.com.
Чемпіон світу в першій середній вазі за версіями WBA, WBC і IBF Джермелл Чарло не задоволений результатом бою з Браяном Кастаньо.
Про це заявив сам боксер.
"Кастаньо - крутий боксер, який доставить купу проблем багатьом хлопцям. Але моя сила - щось особливе в цій вазі.
Кастаньо наносив дуже багато ударів, але з моїми навичками, здібностями і силою я знав, як стримати його. Я відчуваю, що виграв цей бій. Я повинен був поїхати додому в статусі абсолютного чемпіона", - заявив Чарло.
Об'єднавчий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу Чарло - Кастаньо завершився роздільною нічиєю.